Hastalara internet üzerinden muayene

Corona virüs nedeniyle hastanelere gitmeye çekinen özel sağlık sigortalı hastalar, internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde brans doktorları ile görüşmeye sağlayabilecek.

Ekstra prim ödemeye gerek yok

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür "Özel sağlık sigortalarının bugüne kadar ihtiyaç duymadığımız bu özelliği salgın günlerinde kritik önem taşıyor. Özel sağlık sigortası olanlar internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü olarak branş doktorlarıyla görüşme sağlayabilecek. Özel sağlık sigortalarının sunduğu bu imkandan sigortalıların ekstra bir prim ödenmeksizin yararlanılabilecek” dedi.