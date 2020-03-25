Ekonomi Hastalara internet üzerinden muayene

Hastalara internet üzerinden muayene

Ekonomi

Hastalara internet üzerinden muayene

Özel sağlık sigortalı hastalar, internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde branş doktorları ile görüşmeye sağlayabilecek.

25 Mart 2020, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle hastanelere gitmeye çekinen özel sağlık sigortalı hastalar, internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü bir şekilde brans doktorları ile görüşmeye sağlayabilecek.

Ekstra prim ödemeye gerek yok

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür "Özel sağlık sigortalarının bugüne kadar ihtiyaç duymadığımız bu özelliği salgın günlerinde kritik önem taşıyor. Özel sağlık sigortası olanlar internet üzerinden randevu alarak, yazılı, sözlü veya görüntülü olarak branş doktorlarıyla görüşme sağlayabilecek. Özel sağlık sigortalarının sunduğu bu imkandan sigortalıların ekstra bir prim ödenmeksizin yararlanılabilecek” dedi.

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