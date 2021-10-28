Hastaları 'eğlence için' öldüren hemşirenin cezası belli oldu!

ABD'de yıllar önce yaptığı cinayetler ortaya çıkan William Davis'in hastalara hava enjekte ederek onları 'eğlence için' öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Cani hemşirenin cezası belli oldu!

Davanın savcısı Chris Gatewood tarafından 'seri katil' olarak tanımla 37 yaşındaki Davis idam cezasına çarptırıldı.

KAMERA KAYITLARI YAKALATTI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı.

Elde edilen görüntülerde Davis'in Haziran 2017 ve Ocak 2018 yılları arasında kalp ameliyatı geçiren 4 hastayahava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.

Davis'in idam cezasının ne zaman uygulanacağı ise henüz belli değil.