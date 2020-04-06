Corona virüs kabusu dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşanların sayısı 1 milyon 275'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 70 bine yaklaştı.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ediyor. Son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 91 bin 246’ya ulaştı. Ancak bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısı 128 bin 948’e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti. Ölü sayısının son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887’ye yükseldiğini açıklayan Borrelli, bu sayının "19 Mart’tan sonra kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı" olduğunu vurguladı.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi gören sayısındaki artışta son 2 gündür gerileme görüldüğüne ve bunun önemli olduğuna dikkati çekti. Borrelli, bugün 2 bin 972 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 886, cuma 2 bin 339, perşembe 2 bin 477, çarşamba 2 bin 937, 31 Mart salı günü ise 2 bin 107 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 691 bin 461 kişiye test yapıldı. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, yeni corona virüs vakalarına ilişkin veri eğrisinin bir süredir plato çizdiğini ve ölü sayısında olduğu gibi bunda da düşüşün başladığını vurguladı.









Brusaferro, bu verilerin devam etmesi durumunda, karantina tedbirlerinin kademeli gevşetileceği 2. faza geçmeye ve hastalığın yayılmasını nasıl düşük tutabilecekleri yönünde düşünmeye başlayabileceklerini de kaydetti.

Brusaferro, bu verilerin devam etmesi durumunda, karantina tedbirlerinin kademeli gevşetileceği 2. faza geçmeye ve hastalığın yayılmasını nasıl düşük tutabilecekleri yönünde düşünmeye başlayabileceklerini de kaydetti.

Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera, dün 345 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 249'a gerilediğini kaydetti. Gallera, bölgelerinde en çok vaka ve ölümün olduğu Bergamo ve Brescia’daki durumun durağanlaştığını, buna karşı Milano’daki artış sinyalinin endişeye yol açtığını kaydetti.

Ülkede, 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin NBC News’a demeç veren Başbakan Giuseppe Conte, vatandaşlarından olabildiğince evde kalmalarını istedi.

Karantinanın ne zaman biteceğini söyleyemeyeceğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti:

"Bilim kuruluyla göstergeleri inceliyoruz. Acil bir durumla mücadele ediyoruz, buna yanıtımız mükemmel olmayabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tedbirlerimizin geçerliliği, Dünya Sağlık Örgütünce da tanınıyor ve aldığımız sonuçlar iyi yolda olduğumuzu ortaya koyuyor."





İkinci aşama

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise yaptığı açıklamada, corona virüs ile savaşta "ikinci aşamaya" geçmeye hazırlandıklarını söyledi.

Ekonomik açıdan da çökme noktasına gelen ve salgından büyük darbe yiyen ülkede Sağlık Bakanı Speranza, söz konusu ikinci aşamada evden çıkma yasaklarının hafifletileceğini ve yavaş yavaş normal koşullara dönmeye çabalayacaklarını söyledi.

Sosyal mesafe ve yüz maskesi ile korunma yöntemlerinin devam edeceğini, daha fazla test yapılmaya başlanacağını vurguladı. Temkimli olmaktan şaşmayacaklarının altını çizen Bakan Speranza, corona virüs için aşı temin edilmeden önce ülkeyi vuracak ikinci bir salgın dalgasını kaldıramaycaklarını ve risk alamayacaklarını sözlerine ekledi.





Öte yandan corona virüs salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme aşamasına gelen İtalya’da hastanelerde yer kalmayınca, hastalar sokaklarda tedavi ediliyor.

Artan vaka sayıları sonrası İtalya’daki hastanelerde yer kalmayınca, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor.Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi.

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