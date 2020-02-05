Hastaların son isteklerini yerine getiriyor

Hollanda’da ambulans şoförü Kees Veldboer (60), ölüm döşeğindeki hastayı bir hastaneden diğerine taşırken hasta “Son kez limanı görmek istiyorum” dedi. Rotasını değiştiren Kees Veldboer, hastayı limana götürdü. 1 yıl sonra emekli olan Kees Veldboer, ölüm döşeğindeki hastaların son isteğini yerine getirmeye karar verdi. Dilek Ambulansı Vakfı’nı kurdu. Tıp eğitimi almış 270 gönüllüyle çalışan Kees Veldboer bugüne kadar 14 bin kişinin son arzusunu yerine getirdi.





Hastaların yaşadığı mutluluğun tüm zahmete değdiğini söyleyen Kees Veldboer “Kimileri evini, kimileri evcil hayvanını görmek istiyor. Bir hastayı İsviçre dağlarını görmeye götürdüm. Bir hasta son kez torununu kucağına almak, bir diğeri de torununun düğününe katılmak istemişti” dedi.





Yürek dağlayan fotoğraf

Hollanda'da 19 yaşındaki kanser hastası bir gencin son arzusu Alp Dağları'nı görmekti. Dilek Ambulansı Vakfı, genç için harekete geçmiş, Alp Dağları'nı görmesini sağlamıştı. Gencin dağları izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada görenlerin yüreklerini dağlamıştı.





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