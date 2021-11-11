Hastalığı evde atlatmak istiyoruz

Hastalanınca mümkünse evde bakılmayı tercih ederim’ diyenlerin oranı 2019’da yüzde 37’yken 2021’de yüzde 62’ye yükseldi. Uzaktan iletişime geçerek muayene olmak isteyenlerin oranı da yine aynı dönemde yüzde 38’den yüzde 61’e çıktı.

FARKINDALIK ARTTI

Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, “Araştırmanın en önemli bulgularından biri koronavirüs ile kamuoyunun sağlıklı yaşam ve önlem alma konusunda farkındalığın artması. Bu kapsamda insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmek için kendi sağlıklarının kontrolünü ele aldıklarını görüyoruz. Biz de kişisel sağlık çözümlerimizle daha sağlıklı yaşam tarzını destekleyen kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz” dedi.

Araştırma sonuçlarını (soldan) Dr. Fatoş Karahasan, Philips Türkiye CEO ’su Haluk Karabatak, Sibel Yıldız, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy- IPSOS Sosyal Araştırmalar Bölümü Proje Direktörü Sema Pak Karaca birlikte açıkladılar.

ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy da “Pandemi sağlık algımızı değiştirmiş gibi duruyor. Hem farkındalığın hem de sağlık hizmetlerine erişim isteğinin arttığını gözlemliyoruz. Dijitalleşme hem hasta hem de bizler için bu süreci kolaylaştırdı. Bunun yanı sıra araştırma insanların bugüne kadar genel sağlık konusunda gözardı ettiği iki konu olan diş sağlığı ve uyku alanlarında da farkındalığının ciddi oranda arttığını gösteriyor” diye konuştu.

KİLOSUNDAN MEMNUN OLMAYANLAR ÇOĞALDI

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN DİĞER BULGULAR ŞÖYLE:

2019’da sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 89 iken, bu oran yeni araştırmada yüzde 79 olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 89’u pandemi döneminde kendisinin ve ailesinin sağlığına daha fazla dikkat ettiğini belirtti.

Yüzde 72’si bu dönemde daha fazla sağlıklı yaşam alışkanlığı edindiğini açıkladı. 2019’da kilosundan memnun olanların oranı yüzde 83 iken bu oran şimdi yüzde 45’e düştü. Her 3 kişiden biri, pandemi döneminde evde kişisel bakım alışkanlıklarının arttığını dile getirdi.

2019 yılında son 1 yıl içerisinde hiç diş hekimine gitmeyenlerin oranı yüzde 42 iken, bu oran 2021’de yüzde 37’ye geriledi.

Doktor ve hastaneye başvuranların sayısında azalma görüldü. Bu oran 2019’da yüzde 55’ler seviyesindeyken, bu sene yüzde 43 oldu. Katılımcıların yüzde 46’sı pandemide rutin sağlık kontrollerine devam edemediğini söyledi.

Yüzde 63’lük kesim sağlık problemi nedeniyle doktora gitmek istese de pandemi nedeniyle gidemediğini belirtti.

Acil müdahaleyi gerektirmeyen günlük yaşanabilecek rahatsızlıklarda ‘hemen hastaneye/uzman doktora giderim’ diyenler 2019’da yüzde 34 iken, 2021’de yüzde 18’e geriledi.

Kalp sağlığı konusunda düzenli olarak kontrole gidenlerin sayısında 2019’a göre iki kat artış görüldü.

Çocuğunun kalp sağlığı kontrollerini düzenli olarak yaptıranların oranı da 2019’da yüzde 16 iken 2021’de yüzde 27’ye çıktı.