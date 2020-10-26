Hastalıklarda kadınların en büyük destekçisi ‘sigorta’

Dünya çapında her yıl 2.1 milyon kadın meme kanserine yakalanıyor.

Sadece 2018 yılında 627 bin kadın meme kanserinden hayatını kaybetti.

Bir yıl içinde Türkiye’de 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor.

Türkiye’de her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Tablo gerçekten vahim. Tüm dünyada kadınların en çok yakalandığı kanser türü olan meme kanseriyle mücadelede en büyük silah ise erken teşhis. Bu konuda farkındalık yaratmak için dünya çapında büyük bir çaba gösteriliyor.

Sigorta sektörü de bu konuda önemli çalışmaları hayata geçiriyor.

Sektörde kadın sağlığına özel koruyucu ve tedavi amaçlı özel sigorta ürünlerinin sayısı giderek artıyor. İşte sigorta şirketlerinin kadın hastalıklarına yönelik sunduğu sigorta poliçeleri…

PEMBE KURDELE İLE SAĞLIĞIN GÜVENDE

Fiba Emeklilik tarafından hayata geçirilen Pembe Kurdele Hayat Sigortası, Kadın kanserlerine yönelik güvence sağlıyor. Sigorta kapsamındaki kanser hastalıklarından herhangi biri ile karşılaşılması halinde tek seferde ödenecek teminat tutarı, bu süreçte önemli bir destek sunuyor. Pembe Kurdele Hayat Sigortası’nın sağladığı finansal destek; tedavi masraflarında, tedavi süresince maddi ihtiyaçlarda, evde bakım ihtiyacında, rehabilitasyon ve psikolojik destek masrafları için önemli bir avantaj sağlıyor.

‘KADINA ÖZEL KRİTİK HASTALIK SİGORTASI’

Anadolu Hayat Emeklilik de Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası ile kritik hastalıklara karşı finansal koruma sağlıyor. Kadınlara özel bu ürün maddi destek ile hem tedavi masraflarınızı hem de hastalık sebebiyle oluşabilecek gelir kaybınızı mevcut birikimlerinize dokunmadan karşılıyor. Ürünün faydaları ise şöyle; Vergi avantajından faydalanılıyor, meme kanseri ve rahim hastalıkları gibi kritik hastalıklara karşı finansal güvence sunuyor, poliçenin sağlık beyanına gerek kalmaksızın teminatı arttırılarak 5 yıl boyunca otomatik yenileniyor, sadece yurt içi değil, yurtdışında da kritik hastalıklara yakalanılması durumunda teminatlar geçerli oluyor.

KADINA GÜVEN KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

Katılım Emekliliğin Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası da kadın kanserlerinde maddi durum ve yaşam kaybına karşı sevdiklerinizi güvence altına alıyor. Ayrıca, Kadına Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında yılda bir kere hiçbir ek ücret ödemeden yararlanabilecek avantajlı hizmet paketiyle mamografi, diş sağlığı paketi ve indirimli diyetisyen hizmetinden faydalanılabiliyor.

Yaşasın kadınlar sigortası

Turkcell’in Güvencell tarafından sunulan ürünü, kadınlara özgü kanser hastalıklarına 40.000 TL’ye kadar teminat sağlıyor. Meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri, yumurtalık kanseri, tüplerdeki kanserler, vajina/vulva tümörleri teminat kapsamına alan ürün, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, telefonla 7/24 yeni doğan bakım bilgi hizmetleri ve ücretsiz mamografi gibi asistans hizmetleri de sunuyor.

BNP PARİBAS CARDİF-TEB

BNP Paribas Cardif ile TEB müşterilerine Kadına Değer Sigortası sunuyor. Şirket, geliştirdiği Kadına Değer Sigortası ürünü ile kadın sigortalılarının yanında. Ürüne TEB şubelerinden ulaşılabiliyor. Ürün, kadınlara özgü kanser türlerinden birine yakalanmaları durumunda oluşabilecek finansal güçlüklere karşı güvence altına alırken, danışmanlık hizmetleriyle de manevi olarak destekliyor.

İş Bankası’ndan Kritik Hastalık Sigortası

İşbankası da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası’nda indirim yapıyor.

İş Bankası meme kanserinin de dahil olduğu kadınlara özgü hastalıklarda toplu para güvencesi sunuyor. Kritik Hastalık Sigortası bir sağlık sigortası değil. Bu sigorta kapsamında sağlık giderleriniz oluştukça değil, tek seferde toplu olarak yapılacak ödemeden faydalanıyorsunuz.



