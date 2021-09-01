Türkiye Hastane bahçesinde ölüme İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Hastane bahçesinde ölüme İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Türkiye

Hastane bahçesinde ölüme İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Bursa'da şehir hastanesinin bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybeden kalp hastası Güllü Gülfidan için İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Mavi kod ekibinin olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, 'Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır' denildi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil’e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan’a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Gülfidan’ın olay yerindeki yakınları hastanedeki doktorların bahçeye çıkarak, yardım etmediklerini öne sürdü. Sağlık ekibinin Gülfidan’a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İhbar üzerine, 112 ekiplerinin yanı sıra, hastanenin Mavi kod ekibinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşımızın vefat ettiği iddiası üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde, kampüs alanı içerisinde saat 10.36 sularında bir vatandaşımızın yere düştüğü ihbarı üzerine 112 ve hastane mavi kod ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi kod ekiplerince hastaya gerekli müdahale yapılmış, ancak hasta kurtarılamamıştır. Yapılan incelemede hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık takibinin yine Bursa Şehir Hastanesi’nde yapıldığı belirlenmiştir. Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


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