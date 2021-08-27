Türkiye Hastane bahçesinde şoke eden olay! Tedaviyi reddedip toprağa gömmek istediler

Hastane bahçesinde şoke eden olay! Tedaviyi reddedip toprağa gömmek istediler

Türkiye

Hastane bahçesinde şoke eden olay! Tedaviyi reddedip toprağa gömmek istediler

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın (33), yakınları tedaviyi reddetti. Vücuttaki akımı alması amacıyla Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmeye çalışan yakınları, şikayet üzerine hastalarını yanına alarak ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

27 Ağustos 2021, Cuma 21:24 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Elektrik akımına kapılan Yusran Kaya (33) yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil servisi getirilen Yusran Kaya'ya müdahale edilirken, yakınları karşı çıktı. Kaya'nın vucudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vucuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.

HASTANE BAHÇESİNDE ÇUKUR KAZDILAR

Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı. Kaya ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaya ailesi iddiaya göre, akıma kapılan kızın vücudundaki elektriği almak için toprağa gömmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemesinin ardından yakınları, Yusran Kaya ile hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.

DHA

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