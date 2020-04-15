Türkiye Hastane Başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı

Hastane Başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Hastane Başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu´nun corona virüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu’nun Orhangazi Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındığı öğrenildi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı corona virüs testi yaptırdı. Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlu´nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından görevli olduğu Orhangazi Devlet Hastanesi’nde karantina altına alınan Op. Dr. Alaybeyoğlu’nun tedavisine başlanıldı. Alaybeyoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

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