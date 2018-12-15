Hastane çıkışı kadın doktora saldırı

Şanlıurfa'da dahiliye uzman doktorun hasta tarafından darp edildiği iddia edildi

15 Aralık 2018, Cumartesi 00:46
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Hastane çıkışı kadın doktora saldırı

Şanlıurfa merkezde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. 

Hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Ebru Kılıç G. henüz öğrenilemeyen bir nedenden mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildi. 

SALDIRGAN KAÇTI

Yüzünden yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alındı, saldırgan ise kaçtı. 

Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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