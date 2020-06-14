ABD'de hastanede en uzun süre kalarak Covid-19'u yenen 70 yaşındaki Michael Flor, evine gelen hastane faturasını görünce büyük bir şok yaşadı. 181 sayfalık faturada Flor'dan 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent istendi.

ABD’de, corona virüse yakalanıp tedavi altına alınan Michael Flor adlı 70 yaşındaki adam 62 gün süren tedavisi sonunda hastalığı yenip taburcu oldu. Seattle’da yaşayan ve dünyada Covid-19 tedavisi en uzun süren hasta olarak tanınan Flor iyileştiğine sevinemeden hastane fatura yüzünden büyük bir şok yaşadı. Michael Flor'a Covid-19'u yenmesi yüzünden "Superman" lakabı takılmıştı.









Seattle yerel basınına konuşan Michael Flor artık evinde dinlendiğini ancak hastaneden yollanan 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında ve tam 181 sayfa uzunluğundaki faturayı görünce “Kalbim tekrar duracak gibi oldu” dedi.

Faturanın bu kadar uzun olmasının sebebiyse hastanede kaldığı uzun süre boyunca Flor’un tedavisi için yapılan tüm işlemlerin teker teker faturada belirtilmesi.

"Bunu karşılayamayız"

Michael Flor, sigortası olduğu için bu yüklü faturayı ödemeyecek. Flor’un Issaquah’taki Swedish Medical Center’da geçirdiği 62 günün büyük bölümünde bilincinin kapalı olduğu belirtiliyor. Seattle basının aktardığına göre Flor kendine gelir gelmez eşine “Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız” demiş.

Michael Flor corona virüs yüzünden hastaneye kaldırıldıktan sonra iki gün boyunca kalbi durmuş, ciğerleri ve böbrekleri iflas etmişti. Ölümle pençeleşen 70 yaşındaki Flor’un iyileşip taburcu olması kaldığı hastanede çok büyük bir sevinçle karşılandı ve kutlamalar yapıldı.

Covid-19 salgını yüzünden ABD’nin sağlık sistemi eleştirilmeye devam ederken hastane faturasının basına yansıya detayları da dikkat çekti. Yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor’un 42 gün yoğun bakımda olduğu ve sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu söylendi. Mekanik oksijen cihazına da 29 gün bağlı kalan Flor’un bu gideri de günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar tutmuş oldu.

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