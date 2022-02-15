Hastane otoparkı dinlemedi, sevgilisinin eski kocasını vurdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B., sevgilisinin rahatsızlanan çocuğunu görmek için özel hastaneye gitti.





C.B., otomobilini otoparka park ettiği sırada oğlunu görmeye gelen sevgilisinin eski kocası Ferit A. ile karşılaştı.

Burada, taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan C.B., Ferit A.'ya iki el ateş etti. Her iki ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ferit A., aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferit A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Otomobiliyle kaçan C.B., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Semih ŞAHİN- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)