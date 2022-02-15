Türkiye Hastane otoparkı dinlemedi, sevgilisinin eski kocasını vurdu

Hastane otoparkı dinlemedi, sevgilisinin eski kocasını vurdu

Türkiye

Hastane otoparkı dinlemedi, sevgilisinin eski kocasını vurdu

Bursa'da 47 yaşındaki C.B., hastane otoparkında karşılaştığı sevgilisinin eski kocası 41 yaşındaki Ferit A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.

15 Şubat 2022, Salı 16:28 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B., sevgilisinin rahatsızlanan çocuğunu görmek için özel hastaneye gitti. 


C.B., otomobilini otoparka park ettiği sırada oğlunu görmeye gelen sevgilisinin eski kocası Ferit A. ile karşılaştı. 

Burada, taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan C.B., Ferit A.'ya iki el ateş etti. Her iki ayak bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ferit A., aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferit A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Otomobiliyle kaçan C.B., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Semih ŞAHİN- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)

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