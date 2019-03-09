Hastanede ilaç kapsüllerine uyuşturucu sakladı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde açık cezaevi aracıyla hastaneden dönen hükümlü M.B, ilaç kapsülü içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

09 Mart 2019, Cumartesi 22:43
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Hastanede ilaç kapsüllerine uyuşturucu sakladı

Beşikdüzü Açık Cezaevi’ndeki bazı mahkumlar, cezaevi ring aracıyla tedavi için ilçedeki hastaneye götürüldü.

Mahkumlar, tedavilerinin ardından araçla cezaevine dönerken, aralarında hırsızlık suçundan hükümlü M.B.’nin hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, durduğu araçta arama yaptı. 

KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.B.’nin oturduğu alanda arama yapan ekipler, içerisindeki ilacın boşaltılıp, uyuşturucu yerleştirilen 29 ilaç kapsülünü ele geçirdi. 

İşlediği suçtan cezasını açık cezaevinde çeken ve cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, kapalı cezaevine gönderildi.


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