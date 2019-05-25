Hastanede yangın paniği! Duman tüm binayı kapladı Bursa’da özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı hasta ve çalışanlar tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü