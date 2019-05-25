Hastanede yangın paniği! Duman tüm binayı kapladı
Bursa’da özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı hasta ve çalışanlar tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında binanın içine yoğun duman yayıldı.
MASKE DAĞITTILAR
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik yaşanan hastanede, hastalar ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenmemeleri için vatandaşlara maske dağıtıldı.
Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre hasta alımı yapılamadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Mehmet İNAN/DHA