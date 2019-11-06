Çağla Şıkel, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Haberin ortaya çıkması üzerine Şıkel'den bir açıklama geldi.

Çağla Şıkel Instagram hesabı üzerinden yayımladığı mesajda "Merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederim. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5. günümdeyim, çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler." dedi.

Tv100 Magazin Servisi'nin haberine göre, özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.

"Ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor"

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.



