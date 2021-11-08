Türkiye Hastanedeki kavgada kolu çıkmıştı... Görüntüler ortaya çıktı!

Hastanedeki kavgada kolu çıkmıştı... Görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye

Hastanedeki kavgada kolu çıkmıştı... Görüntüler ortaya çıktı!

Çorum'da bir hastanede sağlık çalışanları ile bir hasta arasında çıkan kavgada özel güvenlik Erbakan Özdemir'in kolu çıkmıştı. Hastanedeki kavga anbean güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün saat 22.00 sularında Çorum'un Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.


GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLU ÇIKTI

Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastanede yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali S.’nin tedavi için hastaneye geldiği, kalabalık ortamda sağlık görevlileri ile tartıştığı, tartışmanın ardından özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in araya girdiği görülüyor. Hastane içindeki başka açıda yer alan görüntü de ise Ali S.’yi dışarı çıkarmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in, arbede esnasında kolunu tutarak tedaviye götürülmesi yer alıyor.

Yusuf ÇINAR/DHA

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