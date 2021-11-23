Türkiye Hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

Hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

Türkiye

Hastaneden firar eden şüpheli yakalandı

Nevşehir'de 'hırsızlık' suçundan tutuklandıktan sonra sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden firar eden Ali A. (43), polis ekiplerince yakalandı.

23 Kasım 2021, Salı 19:11 Son Güncelleme:
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Kentte, dün 'hırsızlık' suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Polis, Ali A.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Sağlık raporunun çıkması beklenirken kaçan Ali A.'yı polis, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde yakaladı. Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR (DHA)

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