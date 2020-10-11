Türkiye Hastaneden kaçmaya çalışan corona virüs hastası ağır yaralandı

Hastaneden kaçmaya çalışan corona virüs hastası ağır yaralandı

Türkiye

Hastaneden kaçmaya çalışan corona virüs hastası ağır yaralandı

Erzincan'da corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçmaya çalışan bir kişi balkondan düşerek ağır yaralandı.

11 Ekim 2020, Pazar 09:42 Son Güncelleme:
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Erzincan'da bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan 40 yaşındaki Erkan A., durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tedavisi sürerken hastaneden izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.

Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü. Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı. Polis, hastanede inceleme başlattı.


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