Türkiye Hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi gözaltına alındı

Hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi gözaltına alındı

Türkiye

Hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi gözaltına alındı

Avcılar'da tartıştığı hastanenin güvenlik görevlisine hakaret edip saldıran şüpheli gözaltına alındı.

02 Ocak 2022, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda eşi ve çocuğu ile gelen E.M.Ç., koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gelirken acelesi olduğunu söyledi. 

E.M.Ç. iddiaya göre, sıraya girmesi konusunda kendisini uyaran güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. E.M.Ç., kendisini uyaran görevli ile tartıştıktan sonra iddiaya göre hakaret ederek saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri soruşturmaya başladı. 



Kaçan E.M.Ç. bugün "Kasten Yaralama-Hakaret" suçundan gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay ile ilgili şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

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