Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz...

Kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler aldıklarını kaydeetti. Erdoğan, "Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebi ile karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirirlerse failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır. Çünkü bunların yaptırımı vardır" dedi.

ACİL SERVİSLER DE ÜCRETSİZ

Öte yandan özel hastanelerin acil servislerine başvuranlar, durumları 'acil hal' kapsamına giriyorsa ücret ödemiyor.

ACİL OLARAK HASTANEYE BAŞVURDUĞUMUZDA ÜCRET ALINIR MI?

Acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/ veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumlardır. Değerlendirme sonrası acil hal kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınmaktadır.

KANSER HASTALARI ÜCRET ÖDER Mİ?

Kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinden de hiçbir ilave ücret alınamaz.

SGK'LILAR HER HASTANEYE MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?

Genel sağlık sigortalıların SGK anlaşması olan hastanelere başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise acil haller nedeni ile başvurulabilir.

ACİL SERVİSLERE MÜRACAATLARDA KATILIM PAYI ALINIR MI?

Genel sağlık sigortalıların SGK anlaşması olan hastanelere başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise acil haller nedeni ile başvurulabilir.

COVİD-19 ÜCRETSİZ KAPSAMDA MI?

Pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil kapsamına alınmıştır.

HAKSIZ PARAYI ŞİKAYET EDİN!

Eğer hastane ücret alınmaması gerektiği halde sizden para istiyorsa işlemlerin yer aldığı faturayla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'ne ya da Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz.