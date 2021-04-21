Hastaneye kaldırılan Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi süren Gonca Vuslateri, yarın bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Oyuncu, paylaşımında sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"YARIN BİR OPERASYON DAHA"

Vuslateri, "Az kaldı... Yarın bir operasyon daha... Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım. Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"MUCİZEVİ TEDAVİLER UYGULANIYOR"

Talihsiz kazanın nasıl gerçekleştiğini de anlatan oyuncu, "Sol bacağım komple yanık ama mucizevi tedaviler uygulanıyor iyileşmesi için. Covid bittiğinde bacak derdinin de çoğunluğu bitmiş olacak inşallah. Kaynayan suyu kaba boşaltıp, kabı yatağa koyarsan ve yanına oturursan çok kolay yanıyor insan. Bu olay bana bunu öğretti. Neyse... Ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar insan Covid'den aydınlığa... Hepinizi çok seviyorum. Önce sağlık, gerisi gelir" ifadelerini kullandı.









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