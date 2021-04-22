Hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında açıklama
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından sağlık durumu hakkında son bilgiler sosyal medya hesabından paylaşıldı.
22 Nisan 2021, Perşembe 20:27 Son Güncelleme:
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Hakan Altun'un resmi Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşılan bilgiler şöyle:
"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."