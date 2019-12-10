Hastaneye silahlı saldırı, 6 kişi öldü

Çekya'nın kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin en büyük üçüncü kenti olan Ostrava'daki bir hastanede silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dört kişi yaşamını yitirirken iki kişi de ağır yaralandı. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, olayda hayatını kaybedenler olduğuğu doğruladı. Hamacek, ayrıca polis helikopterinin ve özel kuvvetlerin de olay yerinde olduğunu kaydetti.

Saldırgan aranıyor

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastanenin tahliye edildiği bildirildi. Polis ekiplerinin kırmızı ceket giymiş olan, 175 santimetre boyunda bir adamın peşinde olduğu aktarıldı. Resmi sosyal medya hesabından şüphelinin görüntüsünü paylaşan Çekya Polis Kuvvetleri, halktan zanlının yakalanması için yardım istedi.