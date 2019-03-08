Hastaneye tedaviye geldi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek sol kolunu kırıp İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine tedavi için gelen Fahri G. (36) yapılan GBT sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı
İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesi Özsaraç sokakta bisikletten düşerek yaralanan Fahri G. kendi imkânları ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.
3 AYRI SUÇTAN ARAMASI ÇIKTI
Sol kolu kırılan şahsın, tedavisi sırasında hastane polisince yapılan GBT sorgusunda 3 ayrı suçtan yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.
Tedavisi tamamlanan gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
DHA