Hastaneye tedaviye gitti gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek sol kolunu kırıp İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine tedavi için gelen Fahri G. (36) yapılan GBT sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı