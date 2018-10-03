Hastası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktor için Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, doktorun ailesi başta olmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

MESLEKTAŞLARI CAMİYE KADAR CENAZE ARACININ YANINDA YÜRÜDÜ

Doktorun meslektaşları, saldırının gerçekleştiği hastanenin önünden törenin düzenleneceği camiye kadar cenaze aracının yanında yürüdü.

Doktorun eşi Mutlu Hacıosman'ın uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Doktor için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Doktorun naaşının Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan, İstanbul Bahçelievler'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’u öldüren zanlı tutuklandı.