Türkiye Hastasından ameliyat parası alan doktor suçüstü yakalandı

Hastasından ameliyat parası alan doktor suçüstü yakalandı

Türkiye

Hastasından ameliyat parası alan doktor suçüstü yakalandı

Bursa'da hastasından ameliyat için 15 bin TL isteyen kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T. parayı alırken suçüstü yakalandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi. Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA


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