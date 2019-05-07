Hastaya 24 ay maaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara sağlık sebebiyle ‘malul aylığı’ bağlıyor. Aylık bağlama süresi hastalığın türüne göre değişiyor. Malüliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay maaş bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor.

RAPOR ŞARTI VAR

Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malül aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, ‘sağlık kurulu raporu’ alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malüliyet aylığı devam ediyor.

1800 GÜN YETER

Kanser veya diğer ağır hastalık teşhisi konulanlara geçici malül aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödemek gerekiyor. Geçici malul aylığının kalıcı hale getirilebilmesi için hastalık dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu alınması şart. Bağkurlu’ların malül aylığı bağlatabilmesi için prim borcu bulunmamalı.

BAŞKASI BAKIYORSA...

Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor. Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor. Malulen emeklilik için başvurular Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik merkezine yapılıyor. Başvurundan sonra SGK’nın belirlediği hastaneye sevk yapılıyor.

HANGİ HASTALIKLARA AYLIK BAĞLANIR?

● Kanser ● Epilepsi ● Demans ● Beyin tümörleri ● Parkinson sendromu ● Serebral palsi ● Multiple Skleroz ● Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı) ● Şizofreni ● Bipolar bozukluk ● Görme azlığı ● Retina kanamaları ● Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı ● Anemi ● AIDS ● Kol, bacak gibi organ kaybı ● Behçet hastalığı ● Gastrointestinal kanamalar ● Karaciğer sirozu ● Karaciğer nakli ● Kalp yetmezliği ● Kalp kapak hastalıkları ● Kalp nakli ● Böbrek nakli ● Akciğer nakli ● Tüberküloz.