Hastaya bakan akrabaya her ay 1.540 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, ödemeyi alabilecek akrabalar şöyle:

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri. Akraba yoksa yasal vasisi olması gerekiyor.

Kişi başı 1.402 lira şartı

Bakım maaşı alabilmek için aranan en önemli şart gelir durumu. Evde bakım parası almak için paranın ödeneceği kişiyle birlikte yaşayan hane halkının, tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Bu tutar 2020 yılı için kişi başı 1.402 lira ve her yıl asgari ücrete göre belirleniyor. Bir başka deyişle 4 kişilik ailenin aylık toplam geliri 5.608 liranın altındaysa bu maaşa başvurma hakkı var.

'Ağır engelli' raporu

Bakıma muhtaç kişinin sağlık durumu raporla belgelenmeli. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’, raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor. Muhtaçlıkta yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Başvuru nereye?

Rapor almadan önce Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1.540 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.







