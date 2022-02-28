Türkiye Hastayı almaya giden ambulans devrildi

Hastayı almaya giden ambulans devrildi

Türkiye

Hastayı almaya giden ambulans devrildi

İzmit'te evinde rahatsızlanan bir kişi için yola çıkan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans virajda devrildi. Sağlık ekibi kazayı yara almadan atlattı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 01:58 Son Güncelleme:
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Kaza saat 20.00 sıralarında İzmit Kurtdere Mahallesi Namazgah mevkisinde meydana geldi.

Evinde rahatsızlanan bir hastaya müdahaleye giden H.C.yönetimindeki 41 AGN 308 plakalı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, virajda yol kenarına devrildi.



Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkan görevliler durumu komuta merkezine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve ambulanslar yönlendirildi. Evinde rahatsızlanan hastaya başka bir ambulans gönderildi. Olay yerine gelen ambulans ise kazayı atlatan sağlıkçıları kontrolden geçirdi. Jandarma kazayla ilgili tutanak tuttu. 

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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