Yöresel ve basit malzemelerle yapabileceğiniz hasuda tatlısı tarifi, hem az malzemeyle yapılıyor hem de oldukça lezzetli oluyor. Peki, hasuda tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

HASUDA TATLISI TARİFİ

Hasuda tatlısı malzemeler

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pekmez

1 yemek kaşığı tereyağı

300 ml su

HASUDA TATLISI YAPILIŞI

300 ml su içerisinde nişasta pürüzsüz olana kadar çırpılır. Pekmez eklenerek çırpılmaya devam eder. Homojen bir kıvama geldiğinde tencereye alınarak pişirilir. Kıvam alındığında tereyağı ekleterek karıştırılır ve ceviz eklenerek servis edilir.



