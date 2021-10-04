Yemek Hasuda tatlısı nasıl yapılır? Hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Hasuda tatlısı nasıl yapılır? Hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Hasuda tatlısı nasıl yapılır? Hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Sinop yöresine ait meşhur tatlılardan biri olan hasuda tatlısı tarifi, 4 malzemeyle yapılan enfes lezzetlerden birisidir. Peki, hasuda tatlısı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Sinop'un meşhur hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Yöresel ve basit malzemelerle yapabileceğiniz hasuda tatlısı tarifi, hem az malzemeyle yapılıyor hem de oldukça lezzetli oluyor. Peki, hasuda tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız hasuda tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

HASUDA TATLISI TARİFİ

Hasuda tatlısı malzemeler

  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası 
  • 1 su bardağı pekmez 
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 300 ml su 

HASUDA TATLISI YAPILIŞI

300 ml su içerisinde nişasta pürüzsüz olana kadar çırpılır. Pekmez eklenerek çırpılmaya devam eder. Homojen bir kıvama geldiğinde tencereye alınarak pişirilir. Kıvam alındığında tereyağı ekleterek karıştırılır ve ceviz eklenerek servis edilir.

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