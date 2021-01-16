Hasude tarifi: Hasude nasıl yapılır?

Hem pratik hem de kolay malzemelerde yapılan hasude tatlısı, Ağrı mutfağına özgü enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için hasude tatlısı tarifi arıyor ya da hasude tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hasude tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Hasude tarifi

Hasude malzmeleri

1 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Hasude yapılışı

Suyu ve şekeri orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın. Şerbet kaynayınca içine az miktarda un ekleyip çırpın. Daha sonra tavada yağı eritip unlu şerbeti de ilave edip karıştırın. 5-10 dakika ateşte pişirin.



