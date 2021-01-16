Hasude tarifi: Hasude nasıl yapılır?
Ağrı mutfağına ait olan hasude tarifi, enfes bir tatlı ve evde yapılması oldukça kolay. Yöresel lezzet düşkünleri hasude tatlısı nasıl yapılır merak ediyor. Severek tüketeceğiniz hasude tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
16 Ocak 2021, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de kolay malzemelerde yapılan hasude tatlısı, Ağrı mutfağına özgü enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için hasude tatlısı tarifi arıyor ya da hasude tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hasude tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Hasude tarifi
Hasude malzmeleri
- 1 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Hasude yapılışı
Suyu ve şekeri orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın. Şerbet kaynayınca içine az miktarda un ekleyip çırpın. Daha sonra tavada yağı eritip unlu şerbeti de ilave edip karıştırın. 5-10 dakika ateşte pişirin.