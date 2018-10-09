Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün Finansal Fair Play dosyasının UEFA tarafından tekrar incelenecek olmasıya ilgili açıklamalar yaptı.

Çok titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, “Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade etmiştik. Resmi sitemizden de bir açıklama yaptık. Şu anda endişelenecek bir şey yok. Bize hata yapmamamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Emin olun, biz de bu hatayı yapmayacağız. Eğer hata yapmış olsaydık, Galatasaray bunun faturasını şu anda ağır öderdi. Yönetim ve teknik ekip olarak bu işin üzerinde çok ciddi şekilde duruyoruz. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum” dedi.

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