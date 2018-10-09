Abdurrahim Albayrak'tan flaş FFP açıklaması
UEFA'nın Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyasını yeniden incelemeye almasıyla ilgili olarak konuşan Abdurrahim Albayrak, “Bize hata yapmamamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Hata yapmış olsaydık, faturasını ağır öderdik” diye konuştu.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün Finansal Fair Play dosyasının UEFA tarafından tekrar incelenecek olmasıya ilgili açıklamalar yaptı.
Çok titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, “Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade etmiştik. Resmi sitemizden de bir açıklama yaptık. Şu anda endişelenecek bir şey yok. Bize hata yapmamamız gerektiğini hatırlatıyorlar. Emin olun, biz de bu hatayı yapmayacağız. Eğer hata yapmış olsaydık, Galatasaray bunun faturasını şu anda ağır öderdi. Yönetim ve teknik ekip olarak bu işin üzerinde çok ciddi şekilde duruyoruz. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum” dedi.
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