Tekirdağ Süleymanpaşa’da bir otomobilin cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden otomobilin şoförüne de ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. O sırada otobüste bulunan yolculardan Fatma Güneş, "Yarım saatten fazla oldu bekliyoruz. Böyle park edilmemesi lazım. Mecburen böyle beklemek zorunda kaldık" dedi.

KİMİ YÜRÜDÜ KİMİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimi yürüyerek yoluna devam ederken kimi de sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden şoföre tepki gösterdi.

Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu "Yazık, günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır! Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar" diye konuştu.

OTOMOBİLİNE BİNİP GÖZLERDEN KAYBOLDU

Uzun bir bekleyişin ardından vatandaşların ve halk otobüsü şoförlerinin tepkileri arasında bir anda ortaya çıkan otomobil sahibi, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.

İHA



