Hatalı park Tekirdağ'ı karıştırdı
Tekirdağ’da hatalı park edilen bir otomobil, kent merkezinde trafiği felç etti. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Bir anda ortaya çıkan otomobil şoförü ise hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu
Tekirdağ Süleymanpaşa’da bir otomobilin cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı. Hatalı park eden otomobilin şoförüne de ulaşılamayınca cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. O sırada otobüste bulunan yolculardan Fatma Güneş, "Yarım saatten fazla oldu bekliyoruz. Böyle park edilmemesi lazım. Mecburen böyle beklemek zorunda kaldık" dedi.
KİMİ YÜRÜDÜ KİMİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimi yürüyerek yoluna devam ederken kimi de sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden şoföre tepki gösterdi.
Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu "Yazık, günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır! Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar" diye konuştu.
OTOMOBİLİNE BİNİP GÖZLERDEN KAYBOLDU
Uzun bir bekleyişin ardından vatandaşların ve halk otobüsü şoförlerinin tepkileri arasında bir anda ortaya çıkan otomobil sahibi, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.
İHA