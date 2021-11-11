Hatalı sollama faciası! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Hacıkadirler köyü sapağında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Emrecan Atmaca yönetimindeki 81 BU 229 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşıdan gelen Doğan Gül'ün kullandığı 81 KG 364 plakalı ve Bülent Emekçi yönetimindeki 34 RE 4896 plakalı otomobillere çarptı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor

Kazada, sürücüler Doğan Gül, Bülent Emekçi, Emrecan Atmaca ile otomobillerde bulunan Hüseyin Dansık ve Ferhat Baştımar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferhat Baştımar, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)



