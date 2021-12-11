Türkiye Hatalı sollama kazasında 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kazasında 4 kişi yaralandı

Türkiye

Hatalı sollama kazasında 4 kişi yaralandı

Sakarya'da hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil ile karşı yönden gelen aracın çarpıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 14:54 Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 31 yaşındaki Aziz Yerlikaya'nın kullandığı otomobil önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Musa Şirin'in kullandığı araca çarptı.


Kazada sürücüler Yerlikaya ve Şirin ile yabancı uyruklu 27 yaşındaki Valentina G. ve Guncha T. adlı kadınlar yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sakarya’daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

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