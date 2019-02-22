Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç olması halinde ülkücü çevresinin partiye ve seçim sürecine zarar verebileceği düşüncesiyle büyük onur ve şeref duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Daha sonra Toksoy, beraberindekilerle Dörtyol İlçe Seçim Kurulu'na giderek partisinden istifasına yönelik dilekçesini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün yaptığı yazılı açıklamada, Yaşar Toksoy'un ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.