Hatay Havalimanı sulara teslim oldu

Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havalimanı'nı su bastı. Havalimanının çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu

06 Aralık 2018, Perşembe 03:04
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Hatay Havalimanı sulara teslim oldu

Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı.

Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı. 

Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti. 

HATAY (İHA)

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