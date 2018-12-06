Hatay Havalimanı sulara teslim oldu Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havalimanı'nı su bastı. Havalimanının çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu