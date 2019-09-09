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Hatay İl Emniyet Müdürü ve ailesi trafik kazası geçirdi

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı

09 Eylül 2019, Pazartesi 13:43 Son Güncelleme:
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Hatay İl Emniyet Müdürü ve ailesi trafik kazası geçirdi

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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