Hatay İl Emniyet Müdürü ve ailesi trafik kazası geçirdi HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı