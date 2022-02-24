Hatay İskenderun'da korkutan orman yangını
Hatay’ın İskenderun ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. Bölgedeki fırtına yangın söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor.
24 Şubat 2022, Perşembe 14:07 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karayılan mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Yangına, çevre ilçelerden gelen çok sayıda Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
İskenderun Körfezi'nde devam eden şiddetli fırtına yangın söndürme ekiplerine müdahalede zor anlar yaşatıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İHA
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