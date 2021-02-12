Türkiye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 19 sözleşmeli personel alacak.

12 Şubat 2021, Cuma 16:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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