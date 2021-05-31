Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 öğretim üyesi alımı yapacak. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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