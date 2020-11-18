Türkiye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. 62 personelin alınacağı ilanın detayları ise ilan sayfasında verildi. İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı için başvuru şartları.

18 Kasım 2020, Çarşamba 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlana göre 62 personel 60'ı hemşire, 2'si ebe olacak. Tüm alımlar için KPSS B grubu sınav şart aranacak ve değerlendirmeler KPSS P3 puan türüne göre yapılacak.

İlana başvuru tarihi ise bugün (18 Kasım 2020) başladı ve son gün 2 Aralık 2020.

Başvuruda istenen belgeler ve ilanın diğer detayları ise ilan sayfasında verildi.

Başvuru şartları için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Değişim kapıya dayandı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Aşı ne zaman gelir?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Bir babayı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmayın
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AVM'lerde yemek bölümünde düzenleme nasıl olacak?