Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

İlana göre 62 personel 60'ı hemşire, 2'si ebe olacak. Tüm alımlar için KPSS B grubu sınav şart aranacak ve değerlendirmeler KPSS P3 puan türüne göre yapılacak.

İlana başvuru tarihi ise bugün (18 Kasım 2020) başladı ve son gün 2 Aralık 2020.

Başvuruda istenen belgeler ve ilanın diğer detayları ise ilan sayfasında verildi.



