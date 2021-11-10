Türkiye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit ve gazi aileleriyle görüştü