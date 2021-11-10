Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
10 Kasım 2021, Çarşamba 17:19 Son Güncelleme:
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
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