Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, bugün geçtiği ilanda "Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

İlan sonrası "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı.

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