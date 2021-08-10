Türkiye Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacağını açıkladı

10 Ağustos 2021, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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