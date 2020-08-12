Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'ye tabancayla ateş etti. İkbal ve Altuğ P, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.

AA







