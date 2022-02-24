Türkiye Hatay ve Osmaniye'de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Hatay ve Osmaniye'de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Türkiye

Hatay ve Osmaniye'de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Osmaniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve reklam panoları devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:59 Son Güncelleme:
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Hatay’da kuvvetli fırtına etkili olurken, çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Öte yandan Osmaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve reklam panoları devrildi, aralarında adliye ve deftardarlık binalarının da bulunduğu bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.



OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kentin özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların çatıları ile tabelaları uçtu.

Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine de kökünden sökülen ağaç devrildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.

Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.

OSMANİYE'DE ÇATILAR UÇTU

Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının devrilmesine neden oldu. Saatteki hızı 51 kilometreyi bulan rüzgarda yıkılan duvar yoldan geçen bir kişinin ayağından hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde ise bir iş yerinin önündeki çatı yola uçtu. Polis ekipleri, yolu şerit çekerek önlem aldı. Yine aynı bölgede, bazı reklam panolarının direkleri devrildi. Yol kenarlarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarını ise kırılan dalları yola düştü. Bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu. Valilik kompleksi içerisinde bulunan adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.  


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