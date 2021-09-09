Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arsuz'da saat 04.42'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kaydederken, derinliğini de 11.9 kilometre olarak tespit etti.



