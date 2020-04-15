Türkiye Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da Samandağ açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hatay Samandağ açıklarında ilk belirlemelere göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Adana çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Merkez üssü Hatay'ın Suriye sınırı olan deprem, 10.40'da meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana'dan da hissedildi.

Bir deprem daha oldu

AFAD verilerine göre saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk profesör Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek