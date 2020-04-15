Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da Samandağ açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
15 Nisan 2020, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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Hatay Samandağ açıklarında ilk belirlemelere göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Adana çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Merkez üssü Hatay'ın Suriye sınırı olan deprem, 10.40'da meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana'dan da hissedildi.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1250333570377216005
Bir deprem daha oldu
AFAD verilerine göre saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1250341371929493506
DHA